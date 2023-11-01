«Все затруднения решены»: мобильное приложение «Сбера» восстановили

Мобильное приложение Сбербанка, в котором ранее наблюдались массовые сбои, работает в штатном режиме. Об этом нам рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Ранее пользователи «Сбербанк Онлайн» жаловались на то, что не могут войти в приложение, а те, кому это удавалось, не могли совершать никакие транзакции.

Как пояснили представители банка, с такими проблемами столкнулись далеко не все клиенты.

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно», — рассказали в пресс-службе банка интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее мы сообщали о том, что «Сбер» протестирует воздушный беспилотный транспорт для удобства людей.