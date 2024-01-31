Всех участников группы «Би-2» разрешили депортировать в Израиль

Представитель Израиля добился разрешения на депортацию всех участников российской рок-группы «Би-2» на территорию Израиля. Об этом сообщает ТАСС .

Пятерых участников музыкального коллектива задержали в Таиланде за нарушение трудового законодательства страны. Их доставили в пункт временного содержания. Музыканты отказались от встречи с представителем России, после чего их было решено депортировать в Израиль, но во въезде в страну музыкантам отказали. Депортировать в страну смогли только основателя группы Леву «Би-2» (внесен в РФ в реестр иноагентов).

Однако израильский консул сумел договориться о том, чтобы и остальных членов группы доставили в Израиль. В страну депортировали барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика. Удалось договориться даже о депортации Шуры «Би-2».

Сообщается, что участники группы, которых изначально не хотели пускать в страну, прошли регистрацию на рейс и уже находятся в самолете на пути в Израиль.

В России представители общественности ожидали, что музыкантов доставят сюда. Они предлагали проверить коллектив группы на экстремизм, как только те вернутся в страну.