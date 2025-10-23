«Всю плешь проела»: Путин пошутил о настойчивости Голиковой в вопросах поддержки семей

Фото: [ Финал конкурса «Это у нас семейное» в Солнечногорске в День семьи, любви и верности/Медиасток.рф ]

Владимир Путин с юмором отметил исключительную настойчивость вице-премьера Татьяны Голиковой в вопросах финансовой поддержки семей с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании Совета по демографической политике президент Владимир Путин признал, что вице-премьер Татьяна Голикова проявляла завидное упорство, постоянно настаивая на увеличении финансовой помощи родителям. Глава государства с иронией заметил, что она буквально «проела плешь» всем членам правительства, включая его самого, лоббируя этот вопрос.

При этом Путин подчеркнул, что такая настойчивость была абсолютно оправданной. По его словам, без серьезной финансовой поддержки решить сложные демографические проблемы страны практически невозможно. Этот комментарий прозвучал в рамках первого заседания обновленного совета, что свидетельствует о высочайшем приоритете демографического направления в текущей политике государства.

