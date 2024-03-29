ВСУ атаковали поселок в Брянской области: что известно

По данным главы Брянской области Александра Богомаза, которые он опубликовал в социальных сетях, террористы атаковали поселок Запесочье, расположенный в Погарском районе региона. К счастью, среди граждан никто не пострадал, но зафиксированы частичные повреждения.

Так, пострадал один жилой дом, машина и сельскохозяйственная техника. На месте продолжают свою работу оперативные службы, информация уточняется. Напомним, что также в пятницу, 29 марта, украинцы атаковали Белгород: вражеский дрон врезался в многоквартирный дом, погиб один человек, двое пострадали. Подробности в нашем материале.