ВСУ атаковали поселок в Брянской области: что известно
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Террористы ВСУ продолжают атаковать российские территории. Очередной инцидент случился в пятницу, 29 марта в Брянской области.
По данным главы Брянской области Александра Богомаза, которые он опубликовал в социальных сетях, террористы атаковали поселок Запесочье, расположенный в Погарском районе региона. К счастью, среди граждан никто не пострадал, но зафиксированы частичные повреждения.
Так, пострадал один жилой дом, машина и сельскохозяйственная техника. На месте продолжают свою работу оперативные службы, информация уточняется. Напомним, что также в пятницу, 29 марта, украинцы атаковали Белгород: вражеский дрон врезался в многоквартирный дом, погиб один человек, двое пострадали. Подробности в нашем материале.