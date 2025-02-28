По данным, опубликованным в Telegram-канале Народной милиции ДНР, украинские бойцы отказались отправляться на позиции, находящиеся под непрерывным огневым воздействием.

Согласно перехваченным переговорам между командно-наблюдательным пунктом батальона и пехотным подразделением украинских вооруженных сил, командир с позывным «Албан» требовал от подчиненного с позывным «Астра» направить личный состав на определенную точку для получения необходимых материальных средств. Однако подчиненный сообщил о категорическом отказе военнослужащих выполнять данное распоряжение из-за непрекращающихся обстрелов указанной территории.

Такое положение вещей может свидетельствовать о снижении морально-психологического состояния украинских войск в зоне боевых действий. Военкоры отмечают, что подобные случаи неповиновения в районе Красноармейска могут быть связаны с усилением интенсивности боевых действий на данном направлении в последние недели и высокими потерями среди личного состава ВСУ.

Красноармейск (украинское название — Покровск) в настоящее время является одним из ключевых логистических узлов украинских сил в Донбассе и находится под постоянным огневым воздействием.

Ранее стало известно о том, что российские бойцы захватили на Украине уникальный пулемет.