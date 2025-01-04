Иван Бигма, руководитель пресс-службы группировки войск «Запад», сообщил, что за прошедшие сутки потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили до 555 человек, как информирует ТАСС.

Также были ликвидированы: бронетранспортер «Козак», автомобиль повышенной проходимости, артиллерийское орудие FH-70, артиллерийское орудие М119, три комплекса радиоэлектронной борьбы и один склад с различными боеприпасами.

«Потери противника составили до 555 военнослужащих», — рассказал Бигма.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин имел в виду, что «Орешник» как минимум на поколение опережает все существующие в мире вооружения.