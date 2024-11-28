ВСУ связали и бросили в яму пенсионера из Суджи, оставившего предсмертную записку

Племянница Елена рассказала RT о своем пожилом родственнике из курской Суджи, который оказался в тяжелых условиях в плену у украинских боевиков. Она рассказала, как обращались с пенсионером.

Собеседница отметила, что семья и многие земляки выехали из Суджи еще в августе 2024 года. Для них побег из родных мест был тяжелым не только морально, но и физически: их машины неоднократно пытались расстрелять украинские дроны. В суматохе никто и не думал, что 70-летний пенсионер останется в городе. Там он проживал с супругой.

Герой новостей о Судже — почти слепой и редко выходил из дома из-за больных ног. Как отметила Елена, в роковой день родственник все же решил выйти и пройтись пешком, тогда его и захватили в плен. По словам женщины, бойцы ВСУ изначально обращались с мужчиной плохо: его связали и бросили в яму до начала допроса. После беседы пенсионера закрыли в здании школы-интерната, где не было отопления. Пленника скудно кормили, настолько, что он отчаялся и написал предсмертную записку.

Однако жителю Суджи повезло попасть в группу людей на обмен, хотя он опасался, что по пути его могут убить. Сейчас мужчина находится в ПВР в Курске и получил новый паспорт гражданина РФ.

Напомним, 22 ноября в Россию вернулись более 40 жителей Курской области, которых держали в украинском плену.