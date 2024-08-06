ВСУ усилили обстрел Курской области: сожжен храм под Суджей

Вечером вторника, 6 августа, в Курской области сообщили о пожаре в соборе Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря недалеко от города Суджа, сообщает РИА Новости , ссылаясь на слова настоятеля игумена Питирима. При этом уже известно, что пожар произошел в результате усилившихся обстрелов со стороны Украины.

Еще утром губернатор Курской области сообщал о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России в Суджанском и Кореневском районах, и в качестве прикрытия ВСУ обстреливали приграничные села. Атака была своевременно отражена, но вечером выяснилось, что обстрелы не прекратились, а только усилились. Это крайне мешает эвакуации населения.

Так, главный монастырский собор Горальского Свято-Николаевского мужского монастыря разбит и сожжен, рассказывает игумен Питирим, повреждены и братский с храмовым корпуса. Вечером вторника также загорелся и Покровский храм, от которого остались только стены.

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