Вторая смерть от Нипах: опасный вирус унес жизнь лечившей пациентов медсестры в Индии

В Индии официально подтверждена вторая смерть от лихорадки Нипах в текущем году. Жертвой заболевания стала 25-летняя медицинская сестра, которая заразилась во время исполнения профессиональных обязанностей. Девушка ухаживала за пациентом, ставшим первым носителем инфекции в этой вспышке, и провела в критическом состоянии почти месяц. Об этом пишут местные СМИ.

Инфицирование медработницы произошло еще в январе, когда в госпиталь поступил первый заболевший. Мужчина скончался до завершения диагностики, став источником заражения для персонала больницы. Погибшая медсестра находилась в глубокой коме, и врачи боролись за ее жизнь более четырех недель. Примечательно, что последние тесты на наличие вируса в крови показывали отрицательный результат, однако Нипах успел вызвать необратимые изменения в организме. Причиной смерти стали осложнения в виде тяжелой легочной инфекции и критического снижения иммунитета, что привело к остановке сердца. Еще один коллега погибшей, также подхвативший вирус, успешно прошел лечение и был выписан из клиники.

Специалисты напоминают, что естественными переносчиками вируса Нипах являются крыланы, или летучие лисицы. Жители пострадавших регионов связывают распространение болезни с употреблением в пищу фруктов, в частности манго, на которых могут оставаться биологические следы зараженных животных. Вирус характеризуется крайне высоким уровнем летальности, а специфического лечения или вакцины на данный момент не существует, что заставляет местные власти усиливать санитарный контроль за сельскохозяйственной продукцией.

