Второе солнце на небе: россияне в панике из-за «сбоя в матрице» над Москвой

Жители ряда регионов России наблюдали редкое атмосферное явление — паргелий, также известный как «ложное солнце». Оптический эффект возникает из-за преломления солнечного света в парящих в атмосфере кристаллах льда и является одним из видов гало. Об этом сообщает РИА Новости.

Явление было зафиксировано в том числе на Сахалине. В социальных сетях появились фотографии и видео, на которых рядом с настоящим солнцем виден его яркий светящийся двойник. Помимо паргелия, в условиях сильных морозов в Курской, Тюменской областях и других регионах наблюдались вертикальные световые столбы, также образующиеся из-за отражения света от ледяных кристаллов.

15 января аналогичное явление видели жители Москвы. В комментариях к публикациям некоторые пользователи в шутку назвали происходящее «сбоем в матрице» или высказали суеверные опасения, считая это нехорошим знаком. С научной точки зрения появление паргелия — естественное и объяснимое событие, чаще всего наблюдаемое в морозную ясную погоду при определенном состоянии атмосферы.

