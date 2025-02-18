Выбежавшего на лед арены «Локомотива» болельщика обязали выплатить крупный штраф

Хоккейный клуб «Локомотив» через суд взыскал 500 тыс. рублей с выбежавшего на лед болельщика, которые сам же выплатил в качестве штрафа за приостановку встречи. Об этом сообщило РИА Новости Спорт со ссылкой на решение Кировского районного суда.

Как следует из материалов дела, описываемое событие случилось 24 апреля 2024 года в спорткомплексе «Арена 2000 Локомотив» во время встречи ярославского «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга». Болельщик Евгений Баунов грубо проигнорировал действующие правила и выбежал на лед, из-за чего игра была приостановлена. Мужчину оштрафовали, а также в течение года запретили ходить на матчи.

Но клуб пошел дальше и подал иск в суд, где заявил о финансовых потерях из-за несдержанности болельщика. В итоге «Локомотив» был признан в административном проступке как соорганизатор встречи, проходившей на домашней арене, и оштрафован на сумму в 500 тыс. рублей. Клуб потребовал Баунова погасить штраф, а суд встал на сторону истца. Помимо названой суммы ответчику придется выплатить госпошлину в размере 15 тыс. рублей.

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