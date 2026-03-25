На российских маркетплейсах появилось чудо-средство, которое якобы поглощает пыль, фильтрует воздух и даже лечит бессонницу. Небольшое мини-деревце из исландского мха цетрарии продавцы позиционируют как природный очиститель. Однако реальность оказалась жестче. Об этом сообщает «Москва 24».

Биолог и агроном Михаил Воробьев подтвердил: все обещания о мощной очистке воздуха — уловки маркетологов. Любое растение выделяет кислород, но объемы настолько малы, что повлиять на состав воздуха в квартире они не могут. Ночью, наоборот, растения дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ. Оздоровить помещение способны лишь цитрусовые и хвойные — за счет фитонцидов, убивающих бактерии. Но это не про мхи.

Покупателям, надеявшимся на чудо, остается лишь горький осадок. В погоне за «природным очистителем» они заплатили почти две тысячи рублей за вечно сухой мох, который ни пыль не собирает, ни воздух не очищает. Единственный вывод, который подтверждается опытом сотен людей: если продавцы обещают чудо, лучше сразу читать отзывы. Или хотя бы спросить у биолога.

