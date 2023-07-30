Вылечить зубы и тщательно жевать: какие неожиданные условия для похудения игнорируют почти все

Не секрет, что в нашем организме все взаимосвязано. Например, здоровые зубы обеспечивают нам здоровое пищеварение. А кариес может привести к ожирению и наоборот. Об этом в своих соцсетях рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Дело в том, что пищу нужно тщательно жевать. Не менее 33 раз, если речь идет, например, о мясе или сырых овощах. Но многие игнорируют это правило, что приводит к проблемам с пищеварением. А некоторым просто тяжело жевать.

«Вовремя залеченные зубы – это еще и «бонус» к иммунитету. Понятно, что размножение бактерий в зубах ничего хорошего для организма не несет. Но и связь между лишним весом и незалеченными зубами прямая: чтобы пища хорошо переваривалась и усваивалась ее нужно тщательно пережевывать. А если зуб болит, о каком жевании можно говорить?» - рассуждает доктор у себя в соцсетях.

По словам врача, люди с плохими зубами чаще едят мягкую пищу, почти не употребляют свежие фрукты и овощи, плохо жуют. Как результат — нарушается пищеварение, употребляется больше калорий и появляется лишний вес.

Но бывает и наоборот, лишний вес вызывает проблемы с зубами. По словам Павловой, ожирение вызывает воспаление жировой ткани, это снижает эффективности работы иммунной системы, что может спровоцировать рост и размножение любых бактериальных или вирусных инфекций, включая рост вредных кариозных бактерий.

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