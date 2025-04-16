«Вымогают деньги и пугают эболой»: экс-полковник МВД стал «жертвой» таиландских врачей

Бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров, отправившийся на отдых в Паттайю вместе с супругой, оказался в критическом состоянии в местной больнице, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, на следующий день после прибытия в Таиланд мужчина почувствовал себя плохо — с симптомами удушья жена показала его местным врачам, которые положили его в палату.

Супруга россиянина рассказала, что в больнице Паттайи они столкнулись с весьма непрофессиональным поведением медицинских работников. По ее словам, врачи пытаются выжать из нее деньги, отказывая в транспортировке мужа в РФ.

Женщина рассказала, что на лечение супруга уже потрачено более 650 тыс. руб., однако никаких документов или справок медперсонал не дает. Вместо этого врачи утверждают, что возвращаться в таком состоянии домой нельзя из-за потенциальной угрозы распространения эболы.

Жена экс-полковника МВД заявила, что ее мужу оказывают некачественную медицинскую помощь. По ее словам, об этом свидетельствуют множественные следы от уколов и появившиеся пролежни на теле. Женщина считает, что таиландские врачи используют ее супруга как «объект для практики», ставя ему какие-то капельницы и проводя манипуляции без должного контроля.

Ситуация усугубляется и тем, что медицинская страховка не покрывает лечение мужчины в Таиланде.

Стоит отметить, что недавно в одной из больниц Паттайи скончался российский рэпер Павел Ивлева (Паша Техник) после того, как впал в кому от отравления запрещенными веществами. Музыкант несколько дней пролежал в таком состоянии в палате, а 4 апреля умер от септического шока.

Бывшая жена Техника Ева Карицкая заявляла, что таиландские врачи неправильно подошли к лечению Техника, брали много денег за его пребывание в больнице и ничего не сделали для того, чтобы спасти его.

Ранее сообщалось, что в Таиланде туристы из России застряли на лодке в открытом море.