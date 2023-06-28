Выспитесь и прокачаете креативность: разбираемся, почему всем срочно нужно отдохнуть на свежем воздухе

Отдых на природе является необходимой составляющей здорового образа жизни в современном мире. Суета, стресс, накопившаяся усталость выматывают. В таких условиях просто необходимо время от времени вырываться из городской суеты.

Первое, что приходит на ум, когда мы думаем о природе, это свежий воздух. В городах высокий уровень загрязненности выхлопными газами, производственными выбросами. Поэтому возможность «очистить» легкие положительно влияет на наше здоровье и общее самочувствие. Свежий воздух помогает укрепить сон, делает его более качественным и даже спасает от бессонницы.

«На природе мы также имеем возможность насладиться тишиной и покоем. Город постоянно шумит, гудит, беспокойство и стресс присутствуют на каждом шагу. В результате этого наше нервное и эмоциональное состояние может ухудшаться. Однако на природе, окруженные зеленью и пением птиц, мы можем позволить нашему уму расслабиться и насладиться моментом покоя и спокойствия», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Руслан Тарасенко.

Природа может стимулировать креативное мышление и воображение, что может привести к улучшению продуктивности и инновационности. Помимо этого, такой отдых положительно влияет на физическое здоровье человека, ведь приходится много двигаться: гулять, играть, плавать.

«Но стоит помнить, что такой вид отдыха не должен сопровождаться пагубными привычками. Переедание и алкоголь станут лишь еще одним видом стресса для организма и не помогут достичь какого-либо результата», – заключил эксперт.

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