«Выстрел в монитор»: видеоигра вырубает технику из-за ярких вспышек

Пользователь соцсети пожаловался, что во время игры в Resident Evil 9: Requiem его монитор вырубился в самый разгар перестрелки. Случилось это в момент, когда геймер выстрелил из револьвера: яркая вспышка на экране совпала с перезагрузкой девайса.

В комментариях тут же нашлись знатоки. Один из них предположил, что проблема в нехватке электропитания. Белый цвет на максимуме потребляет энергию как не в себя. Внезапные HDR-вспышки — это пиковая нагрузка. Если блок питания у монитора уже изношен, он просто не вывозит. И вырубается, чтобы не сгореть. Другой пользователь, подтвердил, что белый цвет требует больше энергии. Внезапные вспышки HDR приводят к тому, что изношенный блок питания не справляется.

Игроки уже советуют друг другу уменьшить яркость экрана или отключить HDR. А производителям техники — укреплять блоки питания. Ведь современные игры становятся все более реалистичными, а значит, и нагрузка на «железо» растёт. Теперь даже мониторы не выдерживают графики нового поколения.

