Выживший при теракте в «Крокусе» москвич приехал на концерт группы «Пикник» в Петербург

Москвич Ефим Фидря и его семья приехали на памятный концерт в Санкт-Петербурге, несмотря на пережитый ужас после теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщает РИА Новости .

Москвич и его родные все-таки попадут на группу «Пикник», которая не смогла выступить в Красногорске из-за нападения террористов. После этого музыканты твердо решили провести выступление, но уже в Санкт-Петербурге в «Октябрьском», посвятив песни жертвам теракта. Все деньги от концерта рок-группа направит пострадавшим и семьям погибших в «Крокусе».

При этом некоторые выжившие не испугались пойти на мероприятие, хотя до сих пор считают, что чудом спаслись. По словам Ефима Фидря, ему и семье удалось не попасть под обстрел в концертном зале, так как они только собирались в него зайти после покупки мерча группы. Паре пришлось прятаться в туалете до окончания выстрелов.

«Мы приехали на концерт, узнали о нем два дня назад. Мы были на концерте в «Крокусе» 22-го, мы выжили, не пострадали, спаслись, но, конечно, это шок. Когда узнали, что группа проведет концерт, жена сказала, что мы должны здесь быть обязательно и поучаствовать деньгами в сборе для пострадавших, и поддержать группу. Один из букетов у нас для группы», — сказал Фидря.

Напомним, что в теракте погибли 140 человек. Один из пострадавших скончался в больнице. В ходе атаки люди помогали друг другу активно, а некоторые даже стали героями, так как спасли сотни жизней.

Ранее сообщалось, в ФСБ предположили, кто заказал теракт в России и подготовил стрелков-поджигателей.