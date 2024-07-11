Выживший участник захвата в ростовском СИЗО пришел в себя и дает показания

Единственный выживший участник захвата в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону восстановился достаточно, чтобы пройти допрос и дать показания по делу, пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди шестерых захватчиков выжить удалось только 28-летнему Данииле Камневу, осужденному по одной из статей, связанных с экстремистской деятельностью. Он был ранен и находился в больнице, недавно его выписали. Когда он пришел в стабильное состояние и достаточно восстановился, то проследовал на беседу с правоохранителями. Как уточнили RT, Камнев дает показания по ЧП в СИЗО.

Отметим, что сейчас молодого заключенного обвиняют по статьям о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и применении насилия, которое представляло опасность для жизни и здоровья.

Напомним, что 16 июня шестеро арестантов СИЗО в Ростове-на-Дону выбрались во двор и взяли двоих надзирателей в заложники, угрожая им ножами. В ходе штурма ликвидировали группу буянов, все погибли, кроме Камнева.

Ранее сообщалось, что заключенные ростовского СИЗО хотели сбежать и скрыться на машине.