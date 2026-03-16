Взорвал за кражу газеты: россиянин устроил кровавую ловушку для соседа-вора

Кто бы мог подумать, что тяга к чтению доведет до хирургии. В Копейске развернулась настоящая драма с взрывчаткой, мотивом для которой стала банальная кража прессы. Местный житель, которому надоело, что сосед таскает его газеты и посылки, пошел на радикальные меры — смастерил бомбу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как стало известно, 56-летний мужчина собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство. Он замаскировал его под обычную посылку и оставил в своем почтовом ящике в качестве приманки. Расчет оказался точным: 61-летний любитель чужого добра не удержался и залез в ящик. 2 июля 2025 года устройство сдетонировало. Воришку госпитализировали с серьезной травмой — взрывом ему оторвало несколько пальцев.

На незадачливого пиротехника завели уголовное дело. Ему вменяют покушение на убийство, а также незаконное изготовление и хранение взрывных устройств. Сейчас все материалы уже переданы в суд, где решат, насколько адекватной была такая защита личного имущества. Местные жители теперь вряд ли забудут, что в их дворе почтовые ящики могут таить смертельную опасность.

