Взрыв в кармане: портативная зарядка едва не сорвала полет в Стамбул

На борту воздушного судна Airbus A320, следовавшего из Екатеринбурга в Стамбул, произошло чрезвычайное происшествие, связанное с возгоранием литиевого аккумулятора. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Через 20 минут после вылета из аэропорта Кольцово портативное зарядное устройство, находившееся на свободном пассажирском кресле, внезапно воспламенилось. Владелец техники попытался самостоятельно отсоединить заряжающийся мобильный телефон от источника питания, в результате чего получил термический ожог пальца. До момента вмешательства экипажа огонь успел повредить обивку сиденья и ремень безопасности. Бортпроводники оперативно применили огнетушитель, ликвидировав открытое горение.

Для предотвращения повторного воспламенения неисправный прибор был помещен в металлическую емкость с водой и изолирован в безопасной зоне лайнера. Пострадавшему мужчине была предложена профессиональная медицинская помощь, однако пассажир принял решение от нее отказаться.

Представители перевозчика подчеркнули, что инцидент не повлиял на график движения воздушного судна. В настоящее время специалисты устанавливают марку и причины неисправности электронного устройства.

Ранее в подмосковном СИЗО пресекли попытку передачи запрещенных предметов.