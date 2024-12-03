WSJ: США и ФРГ не хотят видеть Украину в НАТО из-за страха перед Россией

Главные страны – участницы НАТО, среди которых также находятся США и Германия, высказались против присоединения Украины к альянсу из-за опасения эскалации напряженности в отношениях с РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal и ссылается на источники из Киева и Брюсселя.

По их данным, в настоящее время Владимир Зеленский пытается добиться официального приглашения на вступление Украины в Североатлантический альянс, хотя соглашается с тем, что это станет возможным лишь после завершения продолжающегося противостояния. Источники издания утверждают, что Киев пытается хотя бы заручиться рекомендацией глав МИД стран – участников НАТО лидерам своих стран направить Украине приглашение в союз. Однако, даже подобное развитие событий выглядит малоперспективно.

Ранее сообщалось о том, что правительство киевского режима видит гарантии своей безопасности исключительно во вступлении в НАТО.