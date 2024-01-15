WSJ: цены на газ в Европе снизились из-за больших запасов ресурса

В январе в Европе обратили внимание на снижение стоимости газа, объясняемое заполненностью хранилищ. Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Как отмечает издание, природных газ в странах Европы торгуется с понижением. Это связано с достаточным запасом ресурса в хранилищах. На сегодняшний день хранилища заполнены на 72,68%, по подсчетам отраслевой группы Gas Infrastructure Europe. Эта отметка превышает показатели последних пяти лет. Европа рассчитывает, что к завершению отопительного сезона хранилища не будут опустошены.

Также аналитики отметили, что на голландском хабе стоимость TTF в январе снизился на 5,3% и составил 30,31 евро за один МВт/ч. При этом в Америке произошел резкий подъем цен, что связали с похолоданием. Если спрос на отопление вырастет, а прогнозируемые синоптиками заработки произойдут, цены повысятся.

Россия подозревает страны Европы в сокрытии улик в деле о диверсиях на газопроводах «Северный поток».