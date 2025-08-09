WSJ узнала о планах США выдворить российского хоккеиста Овечкина

В 2024 году администрация бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена рассматривала возможность депортации из страны российского хоккеиста Александра Овечкина и других игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России. Об этом стало известно из материала, опубликованного в газете The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что этот вопрос уже поднимался администрацией за несколько месяцев до обмена заключёнными, состоявшегося в августе прошлого года.

«Экс-советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассматривал возможность наказать Путина, выдворив российских хоккеистов, включая Александра Овечкина», – говорится в материале.

В конечном счёте Салливан сам отказался от этой идеи, как уточняет издание.

6 апреля 2025 года Александр Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю Национальной хоккейной лиги. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил свою 895-ю шайбу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.