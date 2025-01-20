Ynet: освобожденные заложницы получили от ХАМАС «на память» открытки с видами Газы

Члены палестинской группировки ХАМАС преподнесли трём израильским заложницам, освобождённым из сектора Газа, неоднозначные «сувениры на память». Об этом сообщает издание Ynet.

Накануне домой в Израиль спустя 1,5 года вернулись три заложницы: Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Автомобиль с девушками окружила толпа на площади Сарая в Газе, из-за чего боевикам ХАМАС пришлось отгонять собравшихся.

«Трое вернувшихся получили от ХАМАС сумку с „подарками и сувенирами“ из сектора Газа», — приводится в публикации Ynet.

Сообщается, что в качестве «подарка» были предоставлены открытки с фотографиями и изображениями Газы, а также «свидетельства об освобождении».

Подобные действия в Израиле были охарактеризованы как «циничные и психологически эксплуатирующие освобожденных еврейских женщин».

В рамках соглашения Израиль должен выпустить из своих тюрем 90 палестинских заключенных. Освободить их необходимо в ближайшие часы. Кроме того, важным условием этой договоренности является отступление израильских военных к границам сектора Газа.

Перемирие вступило в силу 19 января и будет длиться 42 дня. В рамках первого этапа сделки предполагается освобождение 33 израильских заложников. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные начали покидать Рафах на юге Газы.