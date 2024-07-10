YouTube заблокировал более 80 российских каналов в 2024 году

По данным, полученным из надежных источников, популярная видеоплатформа YouTube продолжает активно ограничивать доступ к российским ресурсам.

С начала 2024 года уже более 80 каналов, связанных с Россией, оказались под запретом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомндазор.

Эксперты отмечают, что количество заблокированных отечественных ресурсов на YouTube значительно возросло за последние месяцы. Согласно полученной информации, с января текущего года видеохостинг ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам.

Под удар попали не только государственные СМИ, но и личные аккаунты известных деятелей культуры, поддерживающих позицию российских властей. Среди заблокированных каналов оказались страницы популярных артистов, таких как Shaman, Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Юлия Чичерина.

Стоит отметить, что тенденция к блокировке российского контента на YouTube наблюдается уже несколько лет. Начиная с 2020 года, платформа ограничила доступ к таким крупным каналам, как «Соловьёв LIVE», «Крым 24», RT, РБК, НТВ, а также к официальному каналу Совета Федерации Федерального Собрания России.

Многие эксперты расценивают действия YouTube как нарушение принципов свободы информации и считают их недопустимыми. По их мнению, такие ограничения можно расценивать как акт цензуры, что противоречит демократическим ценностям и свободе слова в интернет-пространстве.

Ситуация вызывает серьезную озабоченность у российской общественности и властей. Обсуждаются возможные ответные меры и способы защиты интересов отечественных создателей контента в условиях ужесточения политики YouTube по отношению к российским ресурсам.

Ранее мы сообщали о том, что Португалия поставит Украине помощь еще на 220 миллионов евро.