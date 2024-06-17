За два года французы хотят обучить 26 украинцев пилотировать F-16

В течение двух лет Франция хочет научить 26 украинских пилотов управлять истребителями F-16. Об этом сообщает Le Monde.

Приводится информация о том, что на авиабазе на юго-западе страны находятся десять пилотов из Украины, в возрасте от 21 до 23 лет. Во Францию они приехали в середине июня, а до этого учились в Англии, где, в том числе, познавали тонкости английского языка.

Длительный процесс получения новых знаний начался еще весной 2023 года, а прибытие учащихся во Францию является его кульминацией. При этом, по сведениям Le Monde, на данной базе истребители F-16 отсутствуют. Украинцы будут тренироваться на самолетах Alphajets, которые имеют приборную панель, имитирующую F-16.

Как только тренировки во Франции закончатся, иностранцы отправятся в Румынию, где сядут за штурвалы F-16. В дальнейших планах французских военных снизить время обучения пилотов с полутора лет до шести месяцев.

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