За год Кубу посетили 185 тыс. туристов из России

В 2024 году Кубу посетили 185 тыс. человек из России, а власти работают над тем, чтобы увеличить данный показатель. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда в ходе Международной туристической ярмарки FITCuba-2025.

Во время встречи с российскими бизнесменами и журналистами спикер напомнил о том, что островное государство славится своими пляжами, но хочет расширить туристический потенциал.

«У нас есть все возможности для того, чтобы люди ехали не только за солнцем и пляжем, но и за природным, историческим, культурно-образовательным и медицинским туризмом. Мы намерены популяризировать их среди путешественников, у которых есть запрос на разнообразный отдых», — пояснил чиновник.

Особое внимание он обратил на вопросы платежей, которые находятся в зоне особого внимания у россиян. На сегодняшний день карты «Мир» принимают около 20 тыс. гостиниц и торговых точек, но в недалекой перспективе это средство платежа начнет функционировать везде.

Министр отметил, что некоторые коммерсанты игнорируют указ властей и не принимают «Мир», но вскоре делать это уже не смогут.

«Готовимся перейти ко второму этапу: те, кто откажется соблюдать наше условие, не сможет осуществлять свою деятельность», — анонсировал министр будущее нововведение.

Кроме того, Гарсиа Гранда отметил, что будет усилена работа по обучение гидов русскому языку, который в основном знают представители старшего поколения.

Ранее стало известно о том, что две зарубежные авиационные компании возобновляют полеты в Россию.