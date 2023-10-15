За обстрел Штулы в Израиле взяла ответственность «Хезболлах»

«Хезболлах», вооруженное крыло партии шиитов, заявило о том, что обстреляла поселение Штула, что на севере Израиля. Об этом пишет ТАСС 15 октября.

По данным издания, бойцы исламского сопротивления поразили ракетами позиции армии Израиля в Штуле. При этом среди израильтян есть как раненые, так и погибшие, сообщают СМИ. Уточняется, что данный удар был ответом на обстрел израильтян юга Ливана 14 октября.

Тогда, сообщают журналисты, были убиты два мирных жителя, а также погиб фотокорреспондент Reuters – в его машину попал беспилотник.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».