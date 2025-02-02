Украинские мониторинговые паблики сообщили о взрывах в районе Сум, прогремевших в ночь на воскресенье, 2 февраля. Помимо этого, сообщается о серии мощных прилетов в Киевской области.

Кроме того, как передает телеграм-канал «Украина.ру», в Харькове прозвучал мощный взрыв. Местные жители публикуют видео произошедшего.

В субботу, 1 февраля, вечером Вооружённые силы Украины совершили военное преступление, нанеся ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Цель этой провокации — отвлечь внимание мировой общественности от жестоких действий, которые были совершены киевским режимом в населённом пункте Русское Поречное Курской области, как отметили в Министерстве обороны России.

Об ударе ВСУ по школе-интернату в Судже также сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что Киев сейчас пытается возложить ответственность за произошедший удар на Россию. Коц подчеркнул, киевский режим это сделал, чтобы отвлечь мировую общественность от зверств боевиков в Русском Поречном под Курском.

Ранее сообщалось, что российские бойцы пообещали отомстить Киеву за удар «Himars» по школе в Судже.