Забудьте про дорогую рыбу: эксперт назвал настоящего «рыбного» короля российского стола

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак подтвердил в беседе с РИА Новости, что минтай остается одним из самых бюджетных вариантов рыбы на российском рынке. Его доступность объясняется рекордными объемами национального вылова.

В ходе отраслевой сессии эксперт подчеркнул уникальность минтая как природного источника белка, который добывается в дикой среде, а не выращивается искусственно, как продукция аквакультуры или птицеводства. Это, по его мнению, является ключевым отличием и преимуществом.

Буглак отметил диетические свойства этой рыбы, указав на оптимальное соотношение белков и жиров. Он также назвал минтай чрезвычайно универсальным сырьем для переработки, из которого производят широкий спектр продуктов: от классического филе и полуфабрикатов в панировке до различных специй.

Статистика подтверждает слова эксперта: на долю минтая стабильно приходится более 40% всего российского вылова. В предыдущем году отрасль установила исторический рекорд, добыв около 2,2 миллиона тонн этой рыбы. Именно такие масштабы добычи позволяют сохранять стабильно низкие цены для конечного потребителя, делая минтай базовым продуктом в категории доступной и здоровой пищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового учебного корпуса в Подольске.