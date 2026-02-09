Забыл, что такое отпуск, и получил кучу денег: в Петербурге мужчине выплатили рекордные отпускные

Бывший управляющий магазина, который за двадцать пять лет безупречной службы лишь однажды позволил себе официальный отдых, сумел взыскать с работодателя внушительную сумму. Попытка компании сэкономить на законных выплатах обернулась для нее не только поражением в суде, но и увеличением итогового штрафа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Герой материала устроился в торговый зал рядовым контролером в далеком 1998 году. За четверть века он прошел путь до управляющего, практически не покидая рабочего места. При увольнении мужчина обнаружил в своем активе 578 неиспользованных дней отпуска. Вместо положенной по закону компенсации руководство предложило ему скромные 60 тысяч рублей, что вынудило сотрудника искать справедливости в суде.

В ходе разбирательств представители фирмы пытались использовать фотографии из социальных сетей истца, утверждая, что он якобы отдыхал за границей. Однако суд не принял во внимание снимки, так как у компании отсутствовали официальные графики выходных, приказы и подтверждения выплат. В итоге первая инстанция встала на сторону работника, присудив ему один миллион рублей. Попытка работодателя обжаловать это решение привела к обратному эффекту — сумма компенсации выросла до одного миллиона ста тысяч рублей.



