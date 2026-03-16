Забыли и ушли спать: пациент провел шесть часов взаперти в работающем томографе

Страшная ошибка китайских медиков едва не стоила пациенту рассудка. В Ухане местный житель по фамилии Тан пережил настоящий хоррор: сотрудники больницы попросту забыли его в тоннеле аппарата МРТ на шесть часов. Об этом сообщает Mothership.

Мужчину отправили на исследование поздно вечером, процедура должна была занять от силы 20 минут. Время шло, но никто не приходил. Тан оказался в ловушке: томограф продолжал работать, а выбираться самостоятельно запрещено — можно навредишь здоровью или сломать технику. Пришлось лежать и ждать.

Вызволение пришло лишь под утро. Крики несчастного услышал уборщик, который и позвал охрану. К этому моменту жена Тана уже успела поднять панику и заявить в полицию о пропаже супруга. В больнице позже разобрались и нашли виноватых. Оказалось, исследование технически завершилось вовремя, но из-за пересменки произошла фатальная накладка.

Врач, которая уложила Тана в аппарат, пометила в журнале, что все готово, ушла закрывать другие дела и забыла предупредить сменщика как следует. Коллега, хоть и слышал краем уха о пациенте, не проверил, выпустили ли его. В медучреждении уже принесли извинения, но осадочек, как говорится, остался.

