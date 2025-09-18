Забытый предок «Арматы»: почему «Черный орел» так и не взлетел

Госкорпорация «Ростех» раскрыла детали экспериментального танка «Черный орел» — машины, которая в 1990-е годы должна была кардинально повысить выживаемость экипажа, но так и не пошла в серию. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российский «Черный орел», известный как «Объект 640», был амбициозным проектом по глубокой модернизации танка Т-80У. Конструкторы Омского завода пошли на радикальные решения, чтобы создать машину с новым уровнем защищенности.

Главной инновацией стало разделение машины на три изолированных отсека. Такая компоновка минимизировала риск детонации боеприпасов при попадании снаряда. Другой ключевой особенностью стал вынесенный за башню съемный модуль с автоматом заряжания. По задумке инженеров, это решение должно было резко сократить безвозвратные потери экипажа, направив энергию взрыва наружу, а не внутрь башни.

Несмотря на передовые идеи, проект остался опытным образцом, впервые показанным в 1997 году. Финансовые трудности того времени не позволили запустить «Орла» в серию. Однако многие его наработки, как считают специалисты, позже нашли воплощение в самом современном российском танке Т-14 «Армата».

