Забытый рай для миллионеров: почему в Лихтенштейн не летают чартеры с отдыхающими

Княжество Лихтенштейн, расположенное в Альпах между Швейцарией и Австрией, приобрело необычный статус самой «непосещаемой» страны Европы. Аналитики «Турпрома» рассказали , почему это место не посещается туристами.

Согласно данным аналитиков, в 2024 году его посетило немногим более 200 тысяч туристов, что значительно уступает потокам в соседние государства. Однако именно эта камерность рассматривается экспертами как уникальная особенность и преимущество для определенной категории путешественников.

Небольшое государство площадью 160 квадратных километров с населением около 40 тысяч человек демонстрирует парадоксальные экономические показатели. Здесь зафиксирована одна из самых высоких в мире плотностей миллионеров, а почти каждое пятое домохозяйство относится к категории состоятельных. Значительную роль в процветании княжества играет правящий монарх, князь Ханс-Адам II, состояние которого оценивается в миллиарды.

В отличие от других малых европейских государств, ориентированных на специфические виды туризма — как шопинг и горные лыжи в Андорре, гламур и казино в Монако или пляжный отдых на Мальте — Лихтенштейн предлагает прежде всего уединение и спокойный отдых на природе. Основными достопримечательностями для редких гостей являются замок Вадуц (резиденция правящей семьи, доступная только для внешнего осмотра), современный Кунстмузеум с коллекцией искусства XX–XXI веков, пешие горные маршруты, местные винодельни и небольшой горнолыжный курорт. Таким образом, страна позиционируется как тихое убежище от суеты для тех, кто ценит покой и камерную атмосферу.

