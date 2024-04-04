Задержан мужчина из Краснодара, который искал киллера для убийства соседки

Следователи придерживаются мнения, что фигурант, испытывавший неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил ее устранить. Для исполнения задуманного он начал искать киллера и привлек внимание силовиков. Все последующие порывы мужчины находились под их контролем.

В итоге злоумышленнику удалось найти исполнителя, которым оказался полицейский. За выполнение работы мужчина обещал заплатить 200 тысяч рублей, а во время личного общения в качестве аванса передал 40 тысяч рублей. Эти средства должны были пойти на подготовку к преступлению. Убедившись, что все готово, фигурант уехал в столицу. Таким образом он хотел обеспечить себе алиби, но план провалился. В минувшую среду злоумышленник встретился с «киллером», который отдал ювелирные украшения женщины, подтверждавшие выполнение заказа.



Во время передачи части оговоренной суммы заказчик был задержан. У него также забрали телефон, на котором сохранилась вся переписка с лже-убийцей. Мужчине предъявили обвинение в приготовлении к организации убийства по найму. Во время допроса он дал признательные показания.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане бывшего министра судят за убийство жены с особой жестокостью.