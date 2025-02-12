Задержанный по подозрению в мошенничестве племянник Варнавы не признал вину

Племянник российской актрисы Варнавы исполнял роль курьера и принимал участие минимум в восьми мошеннических схемах. Как сообщил телеграм-канал Mash, 19-летний парень нашел подработку месяц назад, а «работодатели» обещали ему 1,5% от полученной от клиента суммы.

Во время судебного заседания молодой человек рассказал, что за 10 заказов должен был заработать 85 тыс. рублей, однако выполнил лишь восемь из них. В частности, 230 тыс. он забрал в Наро-Фоминске, 1,1 млн и 300 тыс. в Москве, 620 тыс. в Видном, 611 тыс. в Люберцах, а еще 800 тыс. в Костроме. Задержан курьер был на точке в Мытищах. Вину в содеянном он признавать отказался, заявив, что просто возил посылки и не знал о преступной схеме.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Если вину фигуранта будет доказана, в худшем случае он может лишиться свободы сроком до шести лет.