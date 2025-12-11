Задержанный в вертепе: разыскиваемый преступник прятался в яслях Иисуса

В итальянском городке Галатоне полиция задержала разыскиваемого преступника, который использовал рождественский вертеп как убежище, маскируясь среди фигур. Об этом сообщает Today.

Инцидент, больше похожий на сюжет абсурдистской комедии, произошел на площади Крочифиссо. Местный мэр Флавио Филони, прогуливаясь мимо традиционной праздничной инсталляции, обратил внимание на странную «куклу» в яслях. Фигура не просто выглядела реалистично — она двигалась и что-то бормотала.

Приблизившись, чиновник с изумлением понял, что внутри вертепа находится живой человек. Им оказался 38-летний уроженец Ганы. На требование покинуть декорации мужчина заявил, что считает это место своим домом. Как выяснилось позже, он действительно использовал рождественскую хижину как временное укрытие.

На место оперативно прибыли полицейские под руководством заместителя командира Марко Микколи. После задержания проверка документов показала, что мужчина давно разыскивается прокуратурой Болоньи. Ему было назначено наказание — девять месяцев и 15 дней лишения свободы — за сопротивление представителю власти и нанесение тяжких телесных повреждений. Теперь беглецу, попытавшемуся стать частью библейской сцены, предстоит отвечать перед законом.

