Задержавших неадеквата в школе Челябинска ученика и учителей представят к награде
Текслер поручил наградить задержавших неадеквата в школе ученика и педагогов
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил представить к награде ученика 9-го класса челябинской школы №145 и ее педагогов за задержание вооруженного мужчины, ворвавшегося в стены учебного заведения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Утром 10 апреля молодой человек, предварительно в состоянии наркотического опьянения, ворвался в школу и начал выкрикивать бранные слова.
Несколько сотрудников школы, включая учителя основ безопасности и защиты родины (ОБЗР) Николая Григорьева и преподавателя физической культуры Магомеда Магомедова, проявили мужество и быстроту реакции, вмешавшись в ситуацию.
Помощь им оказал ученик 9-го класса Тигран Исингалеев. Благодаря совместным усилиям неадекватного мужчину удалось скрутить и держать до приезда сотрудников правоохранительных органов. Жертв и пострадавших удалось избежать.
Позже выяснилось, что проникший в школу молодой человек ранее обучался в ней. Что стало мотивом его поведения, предстоит выяснить полиции.
Ранее сообщалось, что в колледже в Новом Уренгое произошла стрельба.