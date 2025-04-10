Задержавших неадеквата в школе Челябинска ученика и учителей представят к награде

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил представить к награде ученика 9-го класса челябинской школы №145 и ее педагогов за задержание вооруженного мужчины, ворвавшегося в стены учебного заведения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Утром 10 апреля молодой человек, предварительно в состоянии наркотического опьянения, ворвался в школу и начал выкрикивать бранные слова.

Несколько сотрудников школы, включая учителя основ безопасности и защиты родины (ОБЗР) Николая Григорьева и преподавателя физической культуры Магомеда Магомедова, проявили мужество и быстроту реакции, вмешавшись в ситуацию.

Помощь им оказал ученик 9-го класса Тигран Исингалеев. Благодаря совместным усилиям неадекватного мужчину удалось скрутить и держать до приезда сотрудников правоохранительных органов. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Позже выяснилось, что проникший в школу молодой человек ранее обучался в ней. Что стало мотивом его поведения, предстоит выяснить полиции.

Ранее сообщалось, что в колледже в Новом Уренгое произошла стрельба.