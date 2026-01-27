Заговор врачей раскрыт: кому выгодно запрещать спорт при повышенном билирубине

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал явным признаком некомпетентности медика запрет на физическую активность для пациентов с повышенным уровнем билирубина, в частности при синдроме Жильбера. В эфире программы «О самом главном» он заявил, что такие ограничения не имеют под собой научных оснований и свидетельствуют об устаревших знаниях специалиста, сообщает «Лента.ру».

Мясников пояснил, что синдром Жильбера — это доброкачественное генетическое состояние, при котором периодически повышается непрямой билирубин из-за сниженной активности печеночного фермента. Это не является заболеванием в классическом понимании и, как правило, не требует специального лечения, а тем более — ограничений в образе жизни. По словам врача, физические нагрузки не оказывают негативного влияния на течение этого состояния.

Доктор дал категоричный совет: если врач накладывает подобные запреты, пациенту стоит вежливо завершить консультацию и больше не возвращаться к этому специалисту, а также предупредить об его неграмотности окружающих. Мясников подчеркнул, что современные медицинские рекомендации не только не ограничивают, но и поощряют умеренную физическую нагрузку.

