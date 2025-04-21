Загранпаспорт Жириновского выставили на аукцион

На торгах, которые пройдут в Санкт-Петербурге 27 апреля, будет представлен загранпаспорт Владимира Жириновского — основателя и многолетнего лидера партии ЛДПР. Документ, выпущенный еще в советскую эпоху, содержит личную подпись политика, отметки погранслужбы и ряд виз, отражающих географию зарубежных поездок. Об этом сообщает РИА Новости.

В каталоге аукционного дома отмечается, что паспорт заполнен, имеет следы бытования, но в целом сохранился в хорошем состоянии. Это один из редких артефактов, отражающий публичную и дипломатическую активность Жириновского, который долгие годы оставался одной из самых узнаваемых фигур на российской политической сцене.

Начальная стоимость лота установлена на уровне ₽100 тыс, однако эксперты не исключают, что реальная цена на торгах может значительно превысить эту сумму из-за интереса коллекционеров к историческим документам известных персон.

Ранее стало известно о том, что россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти.