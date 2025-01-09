Загрязненные нефтепродуктами берега в Крыму обследуют с помощью авиации

В Крыму за один день удалось расчистить больше 25 км прибрежных территорий, которые были загрязнены нефтепродуктами. Об этом сообщают в пресс-службе местного правительства.

Также стало известно, что речь идет о тех прибрежных территориях, где были выявлены новые загрязненные участки. Таким образом, за сутки удалось очистить больше 25 км береговой линии, собрать 946 мешков и доставить почти 19 тонн грязного грунта и песка на территории пяти муниципальных образований.

При этом, мониторинг проводится и с помощью авиации – в течение дня на месте ЧП работали 900 человек и 126 машин. Днем ранее глава Крыма сообщал о возможном ухудшении ситуации с разливом нефтепродуктов.