Россия не сомневается в том, что страны Запада могут предоставить Украине возможность и пополнить ее арсенал ядерным оружием. Как сообщает РИА Новости, такое мнение на брифинге выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Со слов дипломата, оппоненты России не раз доказывали, что их не останавливают какие-либо договоры и взятые на себя обязательства.

«Я не могу сказать, что мы располагаем какой-то фактологией, которой можем на данном этапе поделиться», — сообщила Захарова на брифинге.

По ее мнению, по-настоящему ответственные страны должны не допустить подобного сценария, так как он может поставить всю планету на грань катастрофы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в передаче киевскому режиму ядерного оружия заинтересованы лица, которые желают дальнейшего наращивания силы идущего противостояния.