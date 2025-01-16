Озабоченность властей Австралии судьбой своего гражданина, который по информации СМИ сражался в ВСУ и оказался в плену, лицемерна из-за поддержки страной Киева и набора людей для украинских военных формирований. Как сообщило РИА Новости, такие заявление было сделано официальным представителем МИД Марией Захаровой.

В конце декабря 2024 года в социальных сетях начала распространяться видеозапись, где 32-летний наемник из Австралии Оскар Дженкинс по утверждению австралийского телеканала ABC допрашивается российскими военными. По сведениям СМИ, мужчина воевал в ВСУ и попал в плен. Информация о его кончине позже появились на австралийском телеканале 7News. После этого власти Австралии обратились к Москве, а посла России вызвали в местный МИД.

По мнению официального представителя МИД РФ, на самом деле австралийские власти не волнует судьба своих граждан.

«Если бы австралийские власти были по-настоящему озабочены судьбой своего населения, они бы сделали все, чтобы население Австралии не рекрутировалось в ряды ВСУ», — сказала Захарова.

С ее же слов, австралийское правительство не думая оказывает поддержку «террористическому киевскому режиму» и поэтому делать вид, что они заботятся о своих гражданах, «просто лицемерно».

Ранее сообщалось о том, что по подозрению во вторжении на территорию Курской области был арестован колумбийский наемник.