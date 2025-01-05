Захарова: ВСУ сознательно били в машину в российскими журналистами

Представители российских СМИ были сознательно избраны украинскими боевиками мишенью для своего смертоносного нападения в ДНР минувшим днем, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя произошедший накануне инцидент на трассе Донецк — Горловка.

Напомним, 5 января украинские боевики намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от зоны боевых действий. В результате атаки погиб внештатный сотрудник «Известий». Пострадавшие получили незначительные травмы и находятся в удовлетворительном состоянии. В машине, помимо представителей РИА Новости — Максима Романенко и Михаила Кевхиева, — были также корреспонденты из донецкого издания «Блокнот» — Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

В беседе с представителями РИА Новости Захарова охарактеризовала произошедшее как очередное злодеяние, совершенное режимом Зеленского, который не стесняется использовать методы преступного террора для устранения своих политических противников.

«МИД РФ требует от ЮНЕСКО и других международных структур отреагировать на атаку ВСУ», — заявила дипломат.

Ранее сообщалось, что выжившая журналистка рассказала о последней шутке репортера «Известий» перед гибелью.