Веденный запрет на демонстрацию зарубежными учреждениями США негосударственных флагов, среди который полотнище ЛГБТ*, поставил в неприятное положение страны ЕС, где подобные «символы» предыдущей администрацией Белого дома еще в ходу. Такое мнение в своем телеграм-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно об инициативе американского госдепа, в котором сотрудникам представительств страны за границей пригрозили серьезными санкциями, если они будут вывешивать любые флаги помимо государственного.

В своем обращении Захарова заметила, что теперь под сомнительными знаменами остаются лишь посольства государств ЕС, которых после нового «употребления» оставили наедине с созданными ранее для них проблемами. При этом буквально пару дней назад государства, запрещавшие загранучреждениям США заниматься пропагандой актуальной повестки, попадали в Штатах под санкции.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп потребовал публично извиниться женщину-епископа, призвавшую его проявлять уважение к представителям сексуальных меньшинств и мигрантам.

*экстремистское движение, запрещенное в России.