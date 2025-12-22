«Заложницу» египетской клиники из России вернули домой

Челябинская туристка, которая на протяжении нескольких дней фактически находилась в заложниках в одной из частных клиник Египта, благополучно вернулась в Россию. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Самолет с женщиной на борту приземлился в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, откуда ее в сопровождении медиков доставят в Челябинск для дальнейшего наблюдения.

История началась, когда у россиянки во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе диагностировали кишечную непроходимость, потребовавшую срочной госпитализации и операции. Операция прошла успешно, однако затем администрация клиники забрала у пациентки загранпаспорт и выставила счет на оплату лечения в размере $6 тыс.

При оформлении страховки для поездки в Египет женщина заручилась поддержкой компании, однако страховики согласились покрыть лишь часть суммы, сославшись на то, что состояние туристки было вызвано хроническим заболеванием, что, согласно правилам полиса, является исключением. Сама пострадавшая отрицает наличие у нее каких-либо хронических болезней.

Разрешить сложную ситуацию удалось только после вмешательства российских дипломатических представителей и египетских властей. Благодаря их усилиям клиника вернула женщине паспорт, ей официально продлили визу для пребывания в стране. В итоге медицинское учреждение не стало взимать с нее никакой платы за проведенное лечение.

Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи опроверг повышение стоимости туристических виз.