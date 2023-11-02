Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Крыма посоветовал командующему украинской армией готовить акт о капитуляции. Об этом сообщает РИА Новости .

Юрий Гемпель обратился к главнокомандующему Украины Валерию Залужному, посоветовав ему перестать читать учебники НАТО и слепо верить Америке. Политик предложил командиру ВСУ потратить свободное время на более полезное дело – составить акт капитуляции украинской армии. По мнению парламентария, заранее подготовленный документ позволит оперативно подписать его и избежать многих проблем. Гемпель подчеркнул, что изначально было понятно, что победить Россию у Украины не выйдет, сколько бы Запад ни приложил сил.

Залужный и сам назвал ситуацию на фронте безвыходной. Он озвучивал мысль, что красивого прорыва, которого так ждали от ВСУ, на самом деле не произойдет. Украинский командир отметил, что учебники НАТО предписывали достигнуть успехов за четыре месяца, но контрнаступление провалилось и до Крыма Украина не дошла.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».