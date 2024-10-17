Залужный усомнился в возможности выхода Украины из конфликта с Россией

Украина находится в состоянии «затяжной войны» из которой практически нереально выйти. Как пишет The Kyiv Independent, такое мнение выразил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Во время речи в Королевском институте международных отношений он указал на то, что еще в 2023 году западные партнеры почему-то не предоставили Киеву необходимое число вооружений. По его мнению, именно поэтому Киев не смог достичь «значительных успехов» во время своего контрнаступления и ввязался в долгосрочный конфликт, который вряд ли закончится в ближайшей перспективе.

«По моему личному мнению, выход из этой затянувшейся войны видится <...> почти невозможным», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что один из генералов ВСУ призвал жителей Украины к переоценке продолжающейся конфронтации с Россией.