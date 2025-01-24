Заместителю командующего Ленинградским военным округом продлили арест

По решению суда до начала мая был продлен срок содержания под стражей замкомандующему Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову, который проходит по делу о взятке в 20 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости из зала гарнизонного военного суда.

Ранее адвокат военного сообщал информационному агентству, что следственные действия закончились 26 декабря, а защита Муминджанова завершает ознакамливаться с материалами уголовного дела.

Следствие придерживается мнения, что будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения министерства обороны и отвечая за вещевое обеспечение ВС РФ, ответчик способствовал заключению соглашений с коммерческими структурами на поставку обмундирования в Минобороны на сумму свыше 1,5 млрд рублей. При этом за оказанную помощь он получил взятку в размере 20 млн рублей. Свою вину фигурант отрицает. Арестован генерал был в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что у руководителя филиала военно-страховой компании Гильфанова арестовали имущество, стоимость которого оценивается более чем в шесть млн рублей.