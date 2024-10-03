Замглавы МИД Рябков заявил, что опасность столкновения ядерных держав не стоит недооценивать

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам о том, что опасность столкновения двух ядерных держав точно не стоит недооценивать. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 3 октября.

По словам Рябкова, у противников России нет права на ошибку. Он вспомнил карибский кризис, уточнив, что любой шаг мог изменить ход истории, и именно поэтому сейчас на этом пути нельзя недооценивать столкновение ядерных держав.

Отдельно политик отметил, что ситуация сейчас не имеет аналогов в прошлом, движение идет пока по не исследованной политической и военной территориям, и права на ошибку нет ни у кого, ведь ценой этой ошибки может стать катастрофа.

Ранее стало известно о том, что из Бейрута были эвакуированы спецбортом члены семей дипломатов.